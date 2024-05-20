الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب

قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إنه جرى تكوين مجلس الحرب الإسرائيلي من أهم الشخصيات في دولة الاحتلال، وانعقد بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، ليكون منوطا باتخاذ القرارات وتوجيه السياسة ووضع الإستراتيجية التي تتعامل مع الحرب على غزة.

خلافات مجلس الحرب

وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: المجلس بدأ بالتماسك، ثم ظهرت الخلافات بعد ذلك، قائلة: «كانوا بيتخانقوا في الاجتماعات، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عقد اجتماعا صحفيا قال فيه أنا لا أؤيد وجود حكم عسكري في قطاع غزة».

الإبادة الجماعية في غزة

وتابعت: «أن اليمين المتطرف هو الذي يدعم نتنياهو لكي لا يتخذ أي قرارات تجبر جيش الاحتلال أن ينسحب من قطاع غزة، لأنه لديه رؤية علنية واضحة المعالم وأنه يسوق في الداخل أن هناك عدوا وجوديا، ومستمرين في القتال في أهالي غزة من أطفال ونساء ومدنيين».

واختتمت: «منذ بدء الحرب طرأت على مسامعنا تصريحات عنيفة للغاية، من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقول نريد أن نقضي على الشعب الفلسطيني، وهذه التصريحات استشهدت بها محكمة العدل الدولية من قيامهم بعملية إبادة جماعية».