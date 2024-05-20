أسعار الكتاكیت الیوم الاثنين 20-5-2024.. «البلدي بـ9.5 جنيه»

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-5-2024 في الأسواق بالنسبة للكتكوت البلدي بين 8.5 و9.5 جنيه، والهجين بين 15 و16 جنيهًا، والكتكوت الجيل الثاني بين 16.5 جنيه و17.5 جنيه، بحسب بورصة الدواجن اليوم.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-5-2024 في الأسواق، جاء أيضًا سعر كتكوت روزي بيور بين 17 و18 جنيهًا، والكتكوت الأبيض بين 26 و26.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويتراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا، وفيما يسجل سعر كتكوت ساسو 18 و19 جنيهًا، وبالنسبة لمعلن شركات الكتاكيت بين 27 جنيهًا و30 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وعن سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 20-5-2024 في الأسواق، فإن طبق البيض الأبيض بـ105 جنيهات في أرض المزرعة ويصل للمستهلك بين 115 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 111 جنيهًا في المزرعة، وكرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 80 جنيهًا في أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك من 85 إلى 90 جنيهًا، وكيلو الفراخ البانيه 200 جنيه.