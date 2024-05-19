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أحمد عويس: الزمالك استحق الفوز بالكونفدرالية.. ومشهد الجمهور مفرح

كتب:

شريف سليمان
11:35 م | الأحد 19 مايو 2024
جانب من ترحال جمهور نادي الزمالك

جانب من ترحال جمهور نادي الزمالك

قال الناقد الرياضي أحمد عويس، إنّ الزمالك يستحق أن يفرح ويفوز ببطولة الكونفدرالية وكذلك مصر، معربا عن تمنيه أن يكون مشهد الجمهور اليوم بداية جديدة للكرة في مصر.

وأضاف عويس، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن شكر الرئيس السيسي لنهضة بركان يعبر عن المعنى الحقيقي للرياضة، فمن يفوز نقول له مبروك ومن يخسر نقول له حظ سعيد في المرة المقبلة.

وتابع الناقد الرياضي: «مصر لديها كرة مميزة وأندية كبيرة، هي الأفضل في أفريقيا، ونتمنى أن يهنئ حسين لبيب النادي الأهلي في حال فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة الترجي التونسي».

وأوضح: «جمهور الزمالك حضر في مشهد عظيم رغم ارتفاع درجات الحرارة، والجمهور المصري نجده في هذه الظروف الصعبة دوما، وهذا شيء رائع».

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