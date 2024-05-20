أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-5-2024.. البانيه بـ200 جنيه

سجلت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-5-2024، استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 90 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر الأمهات البيضاء 78 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 93 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.