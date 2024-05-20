جدول مرتبات شهر مايو 2024 بعد العلاوة الدورية.. «اعرف هتقبض كام»

ينتظر قطاعٌ كبيرٌ من المواطنين موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، خصوصًا بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق حزمة اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن جدول زيادة المرتبات 2024 إلى 6 آلاف جنيه، كما تقرر رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

جدول مرتبات شهر مايو 2024

تضمن جدول المرتبات الجديد لشهر مايو 2024، زيادة الحد الأدنى للأجور عبر الدرجات الوظيفية للقطاع الحكومي، وكذا العاملين في أحكام قانون الخدمة المدنية 81 وغير الخاضعين لها، حيث أعلنت وزارة المالية، وجود إضافة جديدة في المرتبات بعدما وافق عليها مجلس الوزراء.

مخصصات جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ‎جدول زيادة المرتبات بالنسبة للدرجة الثانية، تم تطبيقه شهر مارس الماضي ومستمر، وسيجري إضافة العلاوة الدورية المستحقة عليه:

- راتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 6600 جنيه.

- راتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 6600 جنيه.

- راتب الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- راتب الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- راتب الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- راتب الدرجة الأولى وما يعادلها يصل لـ9200 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها يصل لـ9570 جنيها.

- وعن الدرجة العالية أو ما يعادلها تصل 11.220 جنيها.

- الدرجة الممتازة ستصل لـ13.220 جنيها.