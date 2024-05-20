أعوان نتنياهو يتخلون عنه.. استقالة المتحدث الرسمي باسمه

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن توباز لوك، المتحدث الرسمي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ترك مكتب رئيس الوزراء وعاد إلى حزب الليكود بعد أن تقدم باستقالته.

سبب استقالة «لوك»

ووفقًا للتقارير، فإن السبب الرسمي للاستقالة «شخصي طبي» ومع ذلك، هناك توقعات من داخل مكتب رئيس الوزراء تفيد بأنه أنهى مهامه، بسبب المحاولة المستمرة للتدخل في عمله، وتحويل انتباهه إلى قضايا أخرى (باطنية) غير التي يجب عليه العمل عليها.

من هو توباز لوك؟

وعمل لوك مستشارًا كبيرًا لزعيم الليكود نتنياهو ورئيس الهيئة العليا للعلاقات الخارجية للحزب، وشغل منصب المتحدث باسم رئيس الوزراء لمدة عام ونصف.

لوك ليس الأول

كما أعلن رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل موشيك أفيف، إنهاء مهامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكر يارون أبراهام في النشرة الرئيسية للقناة 12 الأسبوع الماضي.