مشاهد مؤثرة في ليلة وداع كلوب بعد رحيله عن ليفربول.. هل بكت زوجة صلاح؟

لم يكن المشهد داخل ملعب أنفيلد أمس الأحد، الذي استضاف مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في ختام مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2023- 2024، مشهدا عاديا، إذ عاشت عائلة محمد صلاح لحظات مؤثرة، لحظة توديع المدرب والأب الروحي الألماني يورجن كلوب، في آخر مبارياته على رأس القيادة الفنية للريدز.

صلاح، لاعب كلوب المدلل، كانت الكاميرات تتوجه إليه في ليلة وداع مدربه، إذ كان الورقة الرابحة والقطعة الذهبية الناقصة في تشكيلة كلوب، الذي أكمل بها الجيل الذهبي بعد انتقاله لصفوف الفريق في 2017، لم يكن هو فقط الذي ظهر عليه الحزن في وداع المدرب والأب الروحي.

صلاح وزوجته يودعان يورجن كلوب في آخر مبارياته مع ليفربول

ماجي زوجة صلاح، كانت أيضا حاضرة لتوديع المدرب الأسطوري للفريق الإنجليزي، إذ بدت وكأنها تمسك دموعها بصعوبة خلال سلامها الأخير على «كلوب» عقب انتهاء المباراة، وحرصت على النزول إلى الملعب ومعانقته.

ماجي التي تظهر من حين لآخر رفقة محمد صلاح في المناسبات السعيدة، ولحظات التتويج، ظهرت هذه المرة في المشهد الوداعي المؤثر، وحرصت على التواجد مع كلوب وزوجته، وتبادل الحديث مع المدرب الألماني في ليلته الأخيرة داخل قلعة أنفيلد.

وداعي جماهيري تاريخي ليورجن كلوب

وداع تاريخي من الجماهير أيضا كان في انتظار المدرب الذي سجل إنجازاته بأحرفٍ من ذهب في كتاب ذكريات الريدز، بعد أن ودع آلاف المشجعين مدربهم الأسطوري في آخر مبارياته على رأس القيادة الفنية للفريق.

يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن قلعة أنفيلد بعد 9 سنوات، لم يفارق خلالها دكة بدلاء الفريق، حصد خلالهم كافة البطولات ليُكتب اسمه ضمن العظماء الذين قادوا الفريق على مر التاريخ، كان في انتظاره مشهدا خياليا في ليلة أطلقت عليها الصحف الإنلجليزية «ليلة الوداع».

وحقق ليفربول الفوز بهدفين نظيفين في آخر مباريات كلوب على رأس القيادة الفنية للفريق، بينما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي البطل وأرسنال الوصيف.