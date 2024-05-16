تطور مفاجئ في مصير محمد صلاح مع نهاية الموسم.. ماذا سيحدث؟

ما زال الحديث قائمًا عن احتمالية انتقال المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

صحيفة «الجارديان» البريطانية أكدت أن محمد صلاح ما زال في دائرة اهتمامات الأندية السعودية، إذ يعد الصفقة الأولى الكبيرة، التي تعمل الأندية على إبرامها.

تفاصيل العرض المقدم من الدوري السعودي

وفجرت الصحفية مفاجأة بشأن العرض الخاص المنتظر تقديمه من قبل أحد الأندية السعودية بتكرار مبلغ الـ150 مليون جنيه إسترليني الذي كان ليفربول رفضه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وحتى الآن لم يوقع المصري محمد صلاح، البالغ حاليًا 31 عامًا، على عقد جديد مع فريقه الإنجليزي الحالي، حيث إن عقد اللاعب ينتهي بصيف 2025.

هل يوافق ليفربول على بيع محمد صلاح؟

بعض التقارير تحدثت عن موافقة ليفربول على بيع محمد صلاح، بعد أزمته مع المدرب الألماني يورجن كلوب، رغم أن اللاعب المصري أحرز هذا الموسم 25 هدفًا وصنع 14 آخرين، من خلال المشاركة في 43 مباراة بإجمالي 3040 دقيقة.

تعاقدات دوري روشن السعودي من الدوري الإنجليزي

يذكر أن دوري روشن يسعى للتعاقد مع عدد من نجوم بالدوري الإنجليزي، مثل أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، وزميله بمنتخب البرازيل إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة البرازيلي نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، وزميله المدافع الفرنسي رافاييل فاران في النادي نفسه، ونجم خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين، واللاعب المغربي سفيان أمرابط، المعار من فيورنتينا الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.