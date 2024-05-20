4 صور جديدة تظهر رومانسية صابرين وزوجها الجديد عامر الصباح

أعلنت الفنانة صابرين، منذ أيام قليلة ماضية، زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، وذلك بعد ظهورهما سويًا في إحدى حفلات الزفاف.

صور جديدة لصابرين وزوجها

وحصلت «الوطن» على 4 صور جديدة، لصابرين وزوجها الجديد عامر الصباح، تظهر حب الحب والمودة بينهما.

ويجمع صابرين وزوجها عامر الصباح قصة حب كبيرة، إذ تعرفا على بعضهنا منذ أكثر من 30 عاما، وبالتحديد في فيلم «أنا والعذاب وهواك» عام 1988.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

وفى سياق آخر، حققت صابرين نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني المنقضي، إذ شاركت في بطولة مسلسل مسار إجباري، التي كانت تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة إذ يعيش الشابان علي وحسين حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار حياتهما من خلال جريمة قتل.

وشارك في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم عصام عمر، وأحمد داش، بسمة، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، ونور محمود، ومحسن منصور، وجوري بكر، وياسمينا العبد، ونور إيهاب، ومحمود البزاوي.