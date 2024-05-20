قناة مفتوحة مجانية تبث مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تتويج نادي الزمالك أمس ببطولة الكونفيدراية الأفريقية، والفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف للا شيء، ينتظر محبو وعشاق النادي الأهلي والكرة المصرية والإفريقية، اللقاء المنتظر بين الأهلي والترجي التونسي، في نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام السبت المقبل داخل مصر.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء السبت المقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، حيث يسعى الأهلي للفوز في البطولة والحصول على النجمة القارية رقم 12 في تاريخه.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويُبث نهائي لقاء الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت المشفرة، المالك الحصري للبطولة، وقناة مجانية داخل مصر من المقرر أن تنقل احداث وكواليس المباراة، وهي قناة تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي

- التردد الرقمي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF32

- التردد التماثلي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF9