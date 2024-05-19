تراجع جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد.. «اعرف وصل لكام»

يستمر سعر صرف الدولار في التراجع أمام الجنيه المصر، بشكل يومي؛ ليتراوح سعر اليوم ما بين 46.7 - 46.8 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعد تراجعه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الآن، 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، أسعار التعاملات الصباحية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.79 جنيه للشراء، و46.89 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، أسعار التعاملات الصباحية.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.8 جنيه للشراء و46.9 للبيع، مقارنة مع 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.89 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.