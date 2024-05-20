عضو اتحاد الغرف السياحية يطمئن محبي الصيف: أسعار الفنادق في المتناول

قدم الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عددا من النصائح الهامة لقضاء شهر عسل بتكلفة اقتصادية، وبعض الأماكن المناسبة للسفر والهروب من درجات الحرارة المرتفعة.

العديد من الأماكن التي تعتبر متاحة وفي المتناول للجميع لقضاء

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك العديد من الأماكن التي تعتبر متاحة وفي المتناول للجميع لقضاء شهر العسل بها، من بينها الفنادق المصرية المتواجدة على السواحل وغيرها من الأماكن، دون الحاجة إلى الخروج لقضاء شهر العسل خارج مصر، نظرًا لارتفاع أسعارها وتكلفتها المرتفعة مقارنة بأسعار الفنادق داخل مصر.

أسعار الفنادق في المتناول ومناسبة للجميع

ونصح بالذهاب إلى الأماكن البعيدة عن الأماكن القريبة، ومن هذه الأماكن السياحية (مرسى علم، سفاجا، دهب، سوما باي، مطروح، الإسكندرية، رأس صدر)، معقبًا: أسعار الفنادق في المتناول ومناسبة للجميع، خاصة لو كانت أسرة أو مجموعة كاملة.

وأشار إلى أن أسعار الفنادق في مرسى علم قد تكون أقل من الغردقة، ولكن بها بعض الأشياء 5 نجوم وتكون باهظة الثمن، ولكنها متاحة ومتوفرة للجميع أيضًا لبعض الفئات.