3 حالات انفصال في الوسط الفني.. آخرها إعلامية شهيرة

أعلن عدد من الفنانين، خلال الفترة الأخيرة، عن أكثر من حالة انفصال داخل الوسط الفني، دون توضيح أسباب الانفصال، واستمرار العلاقة بعد الانفصال في إطار الصداقة والود والاحترام، وآخرهم الإعلامية ريهام عياد.

ريهام عياد

كشفت الإعلامية ريهام عياد، عن انفصالها ليلة أمس من خلال خاصية «ستوري» على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ كتبت: «بعد سنوات من الانفصال، وبناءً على رغبتي، تم الطلاق بيني وبين أبو بناتي منذ 3 أشهر، وكما وجب الإشهار في الزواج وجب الإشهار في الطلاق، والله الموفق».

سارة نخلة

أعلنت الفنانة سارة نخلة، عن فسخ خطبتها بعد 4 أشهر، يوم 18 مايو الجاري؛ إذ كتب عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ردا على أسئلة كل الناس المحبين لي، وردا على كل الشائعات في الفترة الماضية، والسؤال المتكرر يا سارة فرحك امتى؟، وزي ما أعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضو تعرفوا إن الانفصال حصل بيني وبين خطيبي السابق المحترم الذي أكن له كل الاحترام وأشهد له بحسن تربيته وأصله الكريم ونبل أخلاقه وكرمه، لكن كل شيء قسمة ونصيب، وقدر الله وما شاء فعل».

جوري بكر

كما أعلنت الفنانة جوري بكر عن انفصالها يوم 17 مايو الجاري، من خلال منشور عبر حسابها على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»؛ إذ كتبت: «(ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير).. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله»، ونتج عن هذا الزواج طفل أطلقت عليه اسم تميم.