بعد انفصالهما.. ماذا قالت جوري بكر عن زوجها؟

عقب مرور عام وشهرين على زفافهما، أعلنت الفنانة جوري بكر خبر انفصالها عن زوجها، وذلك عبر منشور شاركته جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «انستجرام».

جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها

وقالت الفنانة جوري بكر: «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

وبحسب تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، وحسابها الرسمي، تحدثت جوري بكر عن زوجها قائلة:

- رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

- احتفلت بالزواج منه في مارس الماضي 2023.

- دومًا ما تحاول جوري بكر إخفاء هويته للحفاظ على خصوصياتهم.

- احتفلا بزواجهما بدون دعايا أو حضور وسائل إعلام داخل أحد الفنادق في محافظة الإسكندرية.

- أنجبت منه طفلها الوحيد.

- دعمها خلال تصوير مسلسل جعفر العمدة، الذي كان مرحلة انتقالية في حياتها.

- أعلنت جوري بكر خطبتها على زوجها السابق ووالد طفلها في سبتمبر 2022، وحينها نشرت مقطع فيديو لإعلان خطوبتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: «قلت نعم لحب حياتي».

- حذفت صوره عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

- أكدت إنه لم يشاركها السفر سوى مرة واحدة.

جوري بكر تعلق على الانفصال

ونشرت «جوري» قصة جديدة، حول الافصال، مطالبة بعدم التدخل في حياتها بشأن اسباب الانفصال، وإنها لا تزال تكن له كل الاحترام.

الجدير بالذكر إن الفنانة جوري بكر، كانت احتفلت بزواجها قبل شهر رمضان 2023، تحديدًا قبل عرض المسلسل الشهير «جعفر العمدة» وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وأطلت الفنانة حينها بفستان مرصع من توقيع سماح مهران، ومكياج لـ مي الباهي.

وعلقت جوري على الزفاف حينها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «أنا لو قعدت عمري كله أشكركم على أجمل يوم في عمري مش هوفيكم حقكم متحرمش منكم».