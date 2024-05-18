أول ظهور لـ جوري بكر بعد إعلان انفصالها عن زوجها (فيديو)

أعلنت الفنانة جوري بكر، في الساعات الماضية، عن انفصالها عن زوجها والد ابنها، بعد عام واحد من الزواج، ووصفت حالتها بأنها تحملت ما لم يتحمله جبل، وذلك من خلال خاصية «ستوري»، عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

جوري بكر: أنا بعيش في أحلامي

وفي أول ظهور للفنانة جوري بكر، كشفت من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن استمتاعها بالحياة والسباحة، وعلقت قائلة: «أنا بعيش في أحلامي».

وكانت الفنانة جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها بآيات من القران الكريم، قائلة: «(وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع»، متابعة: «الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».

آخر أعمال الفنانة جوري بكر

وكان آخرأعمال الفنانة جوري بكر، مشاركتها فى الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل مسار إجباري، الذي تضمن 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم صابرين، وبسمة، وأحمد داش، وعصام عمر، ومي الغيطي، وآخرون، من إخراج نادين خان، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وجرى عرضه على منصة watch it الإلكترونية.