زيادة بالبورصات العالمية.. ماذا سيحدث في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ هناك موجة من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميًا، لوجود عدد من العوامل الخارجية المؤثرة على سعره.

فرج: أونصة الذهب زادت 61 دولارا خلال فترة وجيزة

وأضاف «فرج»، لـ«الوطن»، أن أونصة الذهب عالميا كانت تباع بسعر 2380 دولارا، بينما وصلت خلال الفترة الراهنة إلى لـ2441 دولارا، بزيادة 61 دولارا خلال فترة قصيرة، مرجعا أحد أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى لجوء عدد كبير من البنوك المركزية العالمية لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب لديها.

وأوضح أنّ البنوك المركزية الروسية والصينية باتت تلجأ خلال الأشهر القليلة الماضية إلى رفع احتياطي الذهب فيها والمضي قدما في التبادل التجاري فيما بينهم عبر الذهب والعملات المحلية، ذلك لكونهم أعضاء في مجموعة البريكس، «الصين وروسيا حاليا بيحاولوا يخففوا من اعتمادهم على الدولار».

وأكد أن نسبة التبادل التجاري ما بين الصين وروسيا بالعملات المحلية وصل لـ90% من حجم التعامل، لافتا إلى أنّ من الضروري أن تسير مصر على نفس الخطوات لتخفيف الدفع بالدولار، ما سيوفر حصيلة دولارية جيدة في مصر تساعد على استيراد الأشياء الأولية من الدول التي لا تتعامل إلا بالدولار دون دول مجموعة البريكس.