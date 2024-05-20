«مياه قنا»: إنشاء مركز تدريب للعاملين بتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية لمحطة مياه الصالحية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا إن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية سيكون على مساحة 650 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون جنيه، بهدف تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه والشبكات وفنيي الكلور والسلامة والصحة المهنية بالشركة، وكذلك لجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسرب كلور أو اختناقات في مناطق محصورة.

كما قامت محافظ قنا بإحلال وتجديد عدد 26 بدالة (شفط وطرد) من الخردة وإعادة تجديدها وتشغيلها وتجهيزها بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه، وذلك لمواجهة أعطال خطوط الشبكات أو أعمال الصرف الصحي ومياه الخطوط الرئيسية، ولمواجهة أي أحداث سيول أو كوارث طبيعية.

وأوضح المهندس رجب عرفة أن البدالات الـ 26 تم تركيبها من محركات المولدات القديمة لعمليات الآبار المغلقة بفروع الشركة بأبوتشت وفرشوط، حيث تمت عملية صيانة لها وتجديد وتركيب على طلمبات جديدة لاستخدامها كبدالات صرف صحي لأعطال خطوط الشبكات في جميع فروع الشركة. يأتي ذلك في إطار تنمية موارد الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، علمًا أن تكلفة شراء بدالات جديدة تبلغ حوالي 180 مليون جنيه.