زيادات جديدة للموظفين في 22 جهة حكومية يوليو المقبل.. اعرف موقفك

كشفت مصادر حكومية عن أخبار سارة يترقبها الكثير من موظفي الحكومة والجهات والهيئات الاقتصادية خلال شهر يوليو 2024، مؤكّدة زيادة في مرتبات موظفي أكثر من 22 جهة.

الزيادة في مرتبات هؤلاء الموظفين

وقالت المصادر لـ«الوطن» إنَّ الزيادة في مرتبات هؤلاء الموظفين ستكون عقب الإعلان عن ترقياتهم خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يترتب عليه نقلهم للمستويات والدرجات الوظيفية الأعلى، بداية من الدرجة السادسة الوظيفية الى الدرجة الممتازة.

توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والتعجيل بها

أوضحت المصادر، أنَّه وفقا للزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه، وتمّ تنفيذها والتعجيل بها بداية من مرتبات شهر مارس الماضي، فإن الزيادة في مرتبات الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية، قبل إضافة الحافز والتميز العلمي تكون على النحو التالي:

- 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.

- 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.

- 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وترتب على هذه الزيادات، فإن الحد الأدنى للمرتبات، حسب الدرجات الوظيفية ستكون على النحو التالي :

- مرتبات السادسة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

- مرتبات الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

-مرتبات المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

- مرتبات الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

- مرتبات الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

زيادات وترقيات خلال شهريوليو 2024

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن عن الانتهاء من دراسة ترقية بعض من الموظفين بـ22 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، خلال فبراير الماضي، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أيضا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن الانتهاء من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 59 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وانتهي الجهاز أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 11 جهة حكومية، والحاصلين علي دبلوم عال أو ماجستير في مجال التخصص.