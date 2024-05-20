«حق الله في المال».. انطلاق الندوة الشهرية بـ«أوقاف القاهرة» الأربعاء المقبل

تنطلق الندوة الشهرية بمديرية أوقاف القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان: «حق الله في المال»، وتقام هذه الندوة بمسجد (باسم) بالمرج بعد غد الأربعاء القادم عقب صلاة العشاء مباشرة، في إطار تكثيف وزارة الأوقاف لبرامجها الدعوية والتثقيفية.

ويحاضر في هذه الندوة كل من الدكتور عبد الشافي أحمد علي الشيخ أستاذ التفسير، بجامعة الأزهر، والدكتور عطية طه عطية الزلمة، أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل بعنوان: «الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره».

المجموعة الثانية من مساجد مقارئ الفجر

كما تطلق وزارة الأوقاف مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر، ونشرت الوزارة المجموعة الثانية من المساجد وعددها 159 مسجدًا من المساجد التي ستعقد بها مقارئ الفجر وأيام انعقادها وشيخها القائم عليها ، ليصبح عدد المساجد المشاركة في مقرأة الفجر 316 مسجدًا حتى تاريخه

كما تعقد الوزارة 41 ندوة علمية فقهية، تحت عنوان «آداب الحج والعمرة»، يأتي ذلك ضمن فعاليات برنامج شرح مناسك الحج لحجاج عام 1445هـ.