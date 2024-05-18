«الأوقاف»: إطلاق مسابقة الركن الخامس بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم غدا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انطلاق مسابقة «الركن الخامس»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم غدا الأحد الموافق 19 مايو 2024.

الدور التثقيفي والتوعوي

وحول التفاصيل فقد جاء ذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من غدٍ الأحد 19 مايو 2024م مسابقة «الركن الخامس»، وتهدف المسابقة إلى بيان أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية، وبيان يسر وسماحة ديننا الحنيف، الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلًا في الحج عندما كان يجيب سائليه «افعل ولا حرج».

وأوضحت الوزارة أنّ المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا، ولها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى خمس جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر، قيمة كل جائزة منها ألف جنيه، فضلًا عن فائزين شرفيًّا يوميًّا للمشاركين من داخل جمهورية مصر العربية، وفائزين شرفيًّا للمشاركين من خارج جمهورية مصر العربية تذاع أسماؤهما عبر إذاعة القرآن الكريم.

تفاصيل المسابقة

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بدءًا من يوم الأحد الحادي عشر من شهر ذي القعدة 1445هــ الموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام 2024م في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا وتعاد قبل المغرب في نفس اليوم، وللإجابة على أسئلة المسابقة يرجى الضغط على على هذا الرابط هنـا.