مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان سمير صبري

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم بعد مشوار فني طويل، قدم فيه مئات الأعمال الفنية في السينما والغناء والتلفزيون والإنتاج، بالإضافة إلى تقديم البرامج.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان سمير صبري».

نشأة الفنان سمير صبري

وُلد الفنان سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936 وقدم في بداية مشواره الفني برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء، كان زمان، والنادي الدولي.

عُرف عنه حبه وعشقه للفن منذ الصغر، فقد عاش وسط عائلة تتذوق الفن وتحترمه، سواء في السينما أو المسرح أو الموسيقى، إذ كانوا يصحبونه دائما إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين ويغني ويرقص.

سمير صبري فنان شامل

ويعتبر سمير صبري فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع وشارك في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته الناجحة، ليصبح واحدا من أهم الممثلين من أبناء جيله، وأسس شركة إنتاج سينمائية وتفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية، وغيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض بشكل مفاجئ، وكان ذلك في يوم 20 مايو عام 2022.