محافظة الجيزة: قرعة إلكترونية لتسكين 369 محلا وباكية في سوق العياط الجديد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا في المحافظة، فضلا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

وقال المحافظ خلال ترأسه فعاليات إجراء القرعة الالكترونية لتسكين 369 وحدة (باكية ومحل) في سوق مدينة العياط الحضاري الجديد الذي أقامته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية في المدينة، ونقل فروشات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام إلى جانب باكيات السوق العشوائي القديم داخله، في إطار جهود الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية استجابة لمطالب مواطني العياط.

سوق العياط الحضاري الجديد

وأوضح أن سوق العياط الحضاري مقام علي مساحة 3700 مترمربع، ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي عدد 419 وحدة بيعيه، وجرى تجهيز السوق بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق، ومدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة (مياه - كهرباء - صرف صحي).

وأشار المحافظ إلى تخصيص عدد من الموظفين المكلفين علي مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد أمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة، وتوفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين على السوق.

تسكين سوق العياط الحضاري الجديد

وأوضح راشد أن القرعة شملت تسكين عدد 20 محلا للبائعين المتقدمين على محلات تشمل أنشطة جزارة وأسماك ودواجن، إلى جانب تسكين 121 محلا للبائعين المتقدمين علي أنشطة ملابس وأحذية بالإضافة إلى تسكين عدد 228 فروشات وباكيات بالسوق، لافتا إلى تطبيق مبدأ الشفافية في اختيار الباعة المتقدمين للقرعة، إذ حصرت العقود القديمة بالسوق العشوائي والفروشات على الطبيعة لتحقيق مبدأ العدالة وذلك من خلال لجنة متخصصة.

وكلف المحافظ مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود باعة جائلين أو إشغالات أمام السوق أو بنهر الطريق مرة أخرى، وذلك بعد تخصيص سوق حضاري بديل لهم مع المتابعة الدورية لأعمال الصيانات الدورية للسوق.