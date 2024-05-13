أسعار اشتراكات المترو قبل تشغيل 5 محطات جديدة تجريبيا الأربعاء

ساعات قليلة تفصلنا عن التشغيل التجريبي بالركاب لـ5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وتتمثل هذه المحطات في: جامعة القاهرة والتوفيقية وجامعة الدول العربية ووادي النيل وبولاق الدكرور، وبذلك يمكن للراكب استقلال المترو من محطة جامعة القاهرة حتى عدلي منصور مباشرة.

ومن المقرر أن يكون التشغيل التجريبي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ووضعت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لافتات بجميع المحطات الجديدة تحمل أسعار اشتراكات المترو لجميع المناطق.

أسعار اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر للجمهور

- منطقة واحدة 6 محطات: 625 جنيها.

- منطقتان من 10 إلى 16 محطة: 790 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق من 17 إلى 27 محطة: 1000 جنيه.

- أكثر من أربع مناطق «أكثر من 23 محطة»: 1250 جنيها

أسعار اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر لكبار السن

- منطقة واحدة: 495 جنيها.

- منطقتان: 690 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق: 900 جنيه.

- أكثر من أربع مناطق: 950 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر للطلاب

- منطقة واحدة: 33 جنيها.

- منطقتان: 33 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق: 33 جنيها.

- أكثر من أربع مناطق: 41 جنيها.

أسعار اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر لذوي الهمم

- منطقة واحدة: مجانا.

- منطقتان: مجانا.

- ثلاث وأربع مناطق: 22 جنيها.

- أكثر من أربع مناطق: 27 جنيها.

أسعار اشتراكات المترو لمدة شهر للجمهور

- منطقة واحدة: 230 جنيها، وبذلك تكون سعر التذكرة للرحلة الواحدة 3:83 جنيها، والتي يكون سعرها بدون الاشتراك 6 جنيهات، وبالتالي فالاشتراك يوفر تخفيضا يصل إلى 37%.

- منطقتان: 290 جنيها، وبذلك يكون سعر الرحلة الواحدة 4:83 جنيه.

- ثلاث وأربع مناطق: 340 جنيها، وبذلك يكون سعر الرحلة الواحدة 5.66 جنيه.

- أكثر من أربع مناطق: 450 جنيها، وبذلك يكون سعر الرحلة الواحدة 7.5 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو لمدة شهر لكبار السن

- منطقة واحدة: 165 جنيها.

- منطقتان: 230 جنيها.

- ثلاث وأربع مناطق: 330 جنيها.

- أكثر من أربع مناطق: 350 جنيها.