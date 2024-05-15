بدء تشغيل 5 محطات مترو جديدة في الخط الثالث تجريبيا بالركاب 

5 محطات مترو جديدة، أُضيفت لمحطات الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، أحد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، ألا وهي محطة مترو جامعة القاهرة وبولاق الدكرور ووادي النيل وجامعة الدول العربية والتوفيقية، ليمتد الخط الثالث من محطتي عدلي منصور وروض الفرج إلى جامعة القاهرة وبذلك يربط مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

المحطات الجديدة تدخل الخدمة

شغلّت الهيئة القومية للأنفاق، المحطات الجديدة تجريبياً بالركاب الآن، بعد أن انتهت من جميع أعمال التنفيذ بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، حيث أكدت أن المحطات الجديدة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات لخدمة جميع الفئات خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد المهندس علي أشرف، مهندس تصميم إنشائي بالهيئة، أن المحطات الجديدة ستحقق خدمات نقل متميزة، موضحًا أنه بتشغيل هذه المحطات يكون قد انتهى بالكامل تشغيل الخط الثالث للمترو ليربط القاهرة الكبرى، ويُقل نحو مليوني راكب يومياً.

وقال «علي»، لـ«الوطن»، إن المحطات الجديدة نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، ومزودة بأحدث التقنيات الرقمية سواء في أجهزة المراقبة أو الغرف الفنية، وتربط المترو بوسائل النقل الأخرى، لافتاً إلى أنه تُسهل التنقل فعلى سبيل المثال يمكن للراكب استقلال المترو من محطة جامعة القاهرة إلى محطة عدلي منصور مباشراً في زمن يصل إلى 60 دقيقة.

كفاءة جميع الأنظمة

وأضاف المهندس علي أشرف، أن بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» يأتي بعد نجاح التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء: «تأكدنا من كفاءة جميع الأنظمة سواء الإنارة أو التكييف أو التهوية أو مكافحة الحريق».