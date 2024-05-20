‎أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. «اعرف الكيلو سجل كام؟»

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، والتي عكست وجود استقرارا ملحوظا في الأسعار، إذ سجل سعر الكيلو 90 جنيها كتسليم أرض المزرعة، فيما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه كحد أقصي، وقد تباع بسعر أقل بنسب متفاوتة على حسب المنطقة المباع فيها المنتج.

أسعار الفراخ الأمهات

هذا وقد سجلت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ الأمهات البيضاء بسعر 78 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو مبلغ الـ93 جنيها للكيلو كتسليم أرض المزرعة، بينما يصل المنتج إلى المستهلك الأخير بسعر متراوح بين 100 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

أما وبالنسبة لسعر كيلو البانية في الأسواق فيتراوح سعره ما بين 200 و240 جنيهًا، أمّا وبخصوص سعر الشيش طاووق فتراوح سعره ما بين 200 و220 جنيها، أما وبالنسبة للأوراك فسجلت ما بين 85 لـ110 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، لكن تختلف كذلك الأسعار بحسب المنطقة المباع فيها السلعة.