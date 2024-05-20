5 أيام من الحذر.. نصائح لمرضى الانصمام الرئوي لمواجهة التقلبات الجوية

حالة طورائ دائمة يعيشها أصحاب الأمراض التنفسية في أوقات التقلبات الجوية والظواهر المرتبطة بها، خاصةً مرضى الانصمام الرئوي، إذ تؤثر درجة الحرارة المرتفعة عليهم بشكل سلبي، بسبب تعرض الرئة للمهيجات الجوية، ما يتطلب منهم الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية اللازمة، خاصة مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة، والتي تستمر على عدد من المناطق، حتى يوم الجمعة المقبل.

تأثير الرياح على مرضى الانصمام الرئوي

الصمات الرئوية أو الانصمام الرئوي، هو انسداد أحد الأوعية الدموية المركزية في الرئتين، ويصاحبه عديد من الأعراض التي تؤثر على الرئة، منها: ضيق التنفس وألم الصدر والسعال والدوار أو الدوخة وفرط التعرق والحُمى، وقد يصل الأمر إلى الانسداد الرئوي المزمن عند التعرض للرياح، لأنها من مهيجات الرئة، بحسب ما أوضح الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الباطنة والأمراض الصدرية، إذ أكد أن الرياح تزيد من الشعور بالألم.

أعراص مرض الصمات الرئوية

الانصمام الرئوي هو جلطة دموية تمنع الدم من التدفق إلى أحد شرايين الرئة، وبحسب «إسماعيل»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شدة الرياح مع مرضى الصمات الرئوية تؤثر على الجهاز التنفسي بصورة كبيرة، وبحسب ما أوضح موقع «مايو كلينك»، المختص في الشئون الطبية، فإن أعراضه:

صعوبة التنفس.

الحُمى الشديدة.

حدوث ألم شديد في الأعضاء والساقين.

شحوب لون الجلد ويسمى بالزرقة.

حشرجة الصدر عند التنفس.

نوبات سعال شديدة.

إصابة مجاري التنفس بالإنفلونزا.

نصائح لمرضى الانصمام الرئوي

وقدم الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة روشتة للوقاية من نوبات التنفس أثناء هبوب الرياح، تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، منوهًا بضرورة الذهاب الفوري إلى الطبيب في حالة زيادة الأعراض: