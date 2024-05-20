دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للأرشيف يوم 2 يونيو

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف برئاسة فيصل بن عبدالعزيز، والمؤسسة العربية لإدارة المعرفة بأمانة الدكتورة وفاء صادق، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف تحت عنوان «اليوم العالمي للأرشيف.. أمن الأرشیفات في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي».

دعوة كل المتخصصين

يشارك في الاحتفالية، سلوى علي ميلاد أستاذ الوثائق بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات بآداب القاهرة، ورشدية ربيع رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، ونرمين إبراهيم اللبان أستاذ الوثائق والأرشيف المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وتُقام الاحتفالية في تمام الساعة 11 يوم 2 يونيو بمبنى دار الوثائق بالفسطاط (بجوار متحف الحضارة)، ووجهت دار الكتب والوثائق القومية، دعوة عامة لكل المتخصصين والمهتمين بالوثائق والأرشيف.