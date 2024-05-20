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رئيس مدينة دشنا: التدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجه الطلاب أثناء امتحانات الإعدادية

كتب:

رجب آدم
11:59 ص | الإثنين 20 مايو 2024
تعليم قنا

تعليم قنا

تفقد السيد عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا رافقه طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية والأستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفذية بالمديرية وإسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بدشنا، وفقا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا.

واستهلت القيادات التنفيذية الزيارة بتفقد لجنة السلام للتعليم الأساسي بقرية العطيات، ومتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد على ضرورة التواصل المباشر مع غرفة عمليات الإدارة، للتدخل الفوري، وحل أي مشكلات أثناء سير العملية الامتحانية، مؤكدين عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والمشرفين للهاتف المحمول.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت الموافق 18 مايو 2024م، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024م.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الامتحان في مادة الهندسة، وفقاً للجدول المعلن، وتأتي تلك الزيارة وفقًا لتعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل تعليم قنا، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي صعوبات تواجه سير العملية الامتحانية على مدار الساعة.

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بقلم رجب آدم