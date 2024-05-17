أحمد السقا ليس الأول.. نجوم ارتبطت حياتهم بالتبني

أعلن الفنان أحمد السقا في الساعات الماضية، خلال استضافته في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف. إم»، أنه لديه أخت بالتبني وتدعى ندى، وهى الأخت الكبرى له، ولعبت والدته دورًا مهمًا فى تربيتهما على أكمل وجه، وهو الأمر الذي أثنى عليه أحمد السقا بشكل كبير.

ولم يكن السقا الأول الذي تربطه علاقة قوية بالتبني، فقد سبقه عدد من النجوم والنجمات الذين اتجهوا للتبني، وأصبح جزء لا يتجزأ عن حياتهم، والتى يكشف عنهم «الوطن» في السطور التالية.

ليلى علوي

كشف الفنانة ليلي علوي في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2015 عن تبينها لطفل يدعى «خالد»، وكان عمره 6 أشهر بعد وفاة والدته التي كانت من أقرب الصديقات لها، لافتة إلى أن وجوده في حياتها أصبح شيئًا أساسيًا.

فيفي عبده

كما أعلنت الفنانة فيفي عبده فى وقت سابق عن وجود ابنة لها بالتبني تدعى «عطية الله»، والتى قررت تبنيها بعدما طلبت منها تحية كاريوكا ذلك، وأن ترعاها بعد وفاتها، وهو ما أوفت به الفنانة فيفي عبده واعتبرتها ابنتها الثالثة وترفض الحديث عنها في الإعلام.

نجوى فؤاد

كما انشغلت الفنانة نجوي فؤاد فى الحياة الفنية ولم تلفت إلى الأمومة رغم زواجها عدة مرات، وحملت في إحدى المرات ولكن زوجها رفض أن تستكمل حملها خوفًا على التأثير السلبي على عملها بالفن وتعطيلها ووافقت نجوي فؤاد وقامت بإجهاض حملها، ولكنها عوضت ذلك بالتبني لطفلة ونجحت فى تربيتها وتعليمها حتى زواجها، وذلك في تصريحات تلفزيونية سابقة.