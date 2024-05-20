«العدل» تمنح 97 موظفا بالإدارة الصحية في البحيرة صفة الضبطبة القضائية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1690 لسنة 2024، المتضمن منح الضبطية القضائية لـ97 موظفا في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، وجاء نص القرار على النحو التالي: «يخول العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية- كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وهم :