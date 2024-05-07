الجريدة الرسمية: إقرار صفة النفع العام على مشروع خطي مونوريل شرق وغرب النيل

ذكرت الجريدة الرسمية أنَّه بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، صدَر قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية ومونوريل غرب النيل 6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ولفتت الجريدة الرسمية في المذكرة الايضاحية لوزارة النقل التي نشرتها لقرار رئيس الوزراء، إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2021 ورقم 1316 لسنة 2022 ورقم 455 لسنة 20230 ورقم 469 لسنة 2024، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتابعت أن ذلك يأتي نظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتي تقتضي تعدد مواقع العمل، إذ يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر.

متطلبات تنفيذ المشروع

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية فإنّه يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضي على النحو الآتي:

1- مشروع إنشاء مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية بنطاق محافظة القاهرة لتنفيذ التوسعات المستقبلية لورشة العمرة الجسيمة لخدمة مطار العاصمة الإدارية والمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية.

2- مشروع إنشاء مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) بنطاق محافظة الجيزة لتنفيذ منطقة انتظار وخدمات بجوار محطة جامعة الأهرام الكندية.

تدبير 50 مليون جنيه وفق التأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق

جدير بالذكر أنَّه سيتمّ تدبير 50 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023- 2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.