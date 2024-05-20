خطوط نقل إضافية.. طوارئ بالقليوبية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ، من الآن، استعدادا لامتحانات الشهادات العامة «الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية»، لتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب، من أعداد المدرسين وعمال النظافة وغيرها من الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق وتوفير سيارات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات للمعاونة في نقل وتوزيع أوراق الامتحانات ونقل أوراق الإجابات من مركز التوزيع بالمحافظة لكافة اللجان مع إعداد بيانات بالسيارات والسائقين وأرقام التليفونات لسرعة وسهولة التواصل، والمرور على كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بنطاق الوحدات المحلية ورفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة حول أسوار اللجان والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وذلك لوضع خطة مرورية تضمن تسهيل حركة المرور.

الرقابة على سيارات الأجرة

كما وجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على سيارات الأجرة والتعامل بكل حزم مع كافة المخالفات بشأن تعريفة الركوب وتكثيف الخدمة بالمناطق المزدحمة، مطالبا مدير مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع أصحاب شركات النقل الجماعي بالمحافظة، بزيادة عدد الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعي أثناء أيام الامتحانات وذلك للتيسير وسهولة وصول الطلبة للجان.

متابعة تنفيذ المشروعات الجارية

كما طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة وتفعيل لجان الحوكمة والرقابة الداخلية والمتابعة لتقييم أسعار الساحات المؤجرة والتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن بها .

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر.