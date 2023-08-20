«تعليم القليوبية» تكشف استعدادات العام الدراسي الجديد وتفعيل مجموعات الدعم

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال المتابعة المستمرة من المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على المشكلات في المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 30 سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى انطلاق فعاليات مبادرة «يلا صيانة» في جميع مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة لصيانة الديسكات المدرسية بالتنسيق مع التعليم الفني للمديرية تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بمديرى الإدارات التعليمية بالقليوبية بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور سعيد ندا وكيل المديرية وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية والدكتور عز الدين علام مدير التعليم الثانوي بالمديرية.

وجهت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الشكر لمديري الإدارات التعليمية على مابذلوه خلال الفترة الماضية أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

حسن معاملة الجمهور وتنظيم العمل

وشددت وكيل تعليم القليوبية علي ضرورة متابعة الانتهاء من تسهيل جميع طلبات التحويل بشرط أن تكون مستوفاة جميع الشروط مشيرة إلى ضرورة حسن معاملة الجمهور وتنظيم العمل داخل شئون الطلبة والمراحل خلال فترة التحويلات.

ونبهت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على ضرورة تفعيل الأنشطة الصيفية داخل المدارس ومتابعتها وعمل ورش عمل للموجهين مع الطلاب وورش عمل للمعلمين مع الطلاب.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالنظافة ومراعاة التطهير المستمر للمدارس وزيادة المساحات الخضراء في المدارس والتشجير بها.

مجموعات الدعم المدرسي

وشددت على ضرورة الاهتمام بأعداد مجموعات الدعم المدرسي بجميع مدارس القليوبية وفقا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاهتمام بالمستوى الثقافي والتحصيلي للمتعلم.