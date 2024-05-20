«القاهرة الإخبارية»: مخاوف إسرائيلية من إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال لنتنياهو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّه من المبكر الحديث عن رد فعل إسرائيلي على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت «أبو شمسية»، في مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أن المؤسسة القانونية الإسرائيلية وكبار القانونيين الإسرائيليين في وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية يجتمعون لمناقشة ما طلبته المحكمة الجنائية الدولية».

وتابعت: «محكمة الجنائية الدولية أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يتهرب من قراراتها حتى لو كان رئيسا، وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن شخصية سياسية في دائرة نتنياهو أن هذا القرار إن جرى تنفيذه سيكون وصمة عار على مستوى عالمي».

وواصلت: «المستوى السياسي الإسرائيلي مارس ضغوطا على الجانب الأمريكي لإيقاف إصدار مثل هذه القرارات، لأنها ستؤثر على الزيارات المختلفة، وبخاصة أن الدول التي وقعت على اتفاقيات لهذه المحكمة تحد من دخول المسؤولين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، وإن صدرت أحكام ضد نتنياهو ووزير دفاعه جالانت فإن زياراته ستتقلص وتيرتها».