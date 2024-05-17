«شكري» والمنسقة الأممية بغزة يؤكدان ضرورة إنهاء العمليات العسكرية برفح الفلسطينية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، هاتفيا مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة مستجدات الأوضاع بالقطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وشدد وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني.

وأكد وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بمحيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.