أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، على أن يتم إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وقال «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «بعد ثلاثة عقود من المفاوضات وما نتج عنها من مأساة إنسانية بالغة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجب أن ينتقل المجتمع الدولي إلى تنفيذ حل الدولتين»، مؤكدا على أن ليس مجرد الدعوة بأن تكون الحل على أساس حل الدولتين.

وأضاف: «الكل يعلم مقررات الشرعية الدولية المفردات الطويلة التي جمعت بين الدولتين وقطر الحل العادلة»، مشيرا إلى أن لا يمكن استمرار هذا الصراع، أو حتى إدارة هذا الصراع دون التوصل إلى حل جذري له.