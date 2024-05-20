وزير الخارجية: ضمير المجتمع الدولي لا يتحمل المزيد من الأضرار في غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حتى الآن استشهد في الحرب الإسرائيلية على غزة ما يزيد على 35 ألف فلسطيني و100 ألف مصاب غير الذين لا يزالون تحت الأنقاض، مؤكدا أن ضمير المجتمع الدولي لا يتحمل مزيدا من الأضرار.

قوافل المساعدات في خطر

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تواجدا عسكريا على مشارف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهناك مسرح أعمال عسكرية، ما وضع قوافل المساعدات في خطر، بالإضافة إلى وضع قيود على دخول العاملين في النطاق الإنساني بشكل آمن إلى القطاع أو خروج هؤلاء العاملين منه.

تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على معبر رفح الفلسطيني

وتابع أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة لها تأثير على تشغيل معبر رفح من الناحية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك العديد من المعابر ولكن لا تكفي لدخول المساعدات بالكم الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن هناك معابر إسرائيلية مغلقة، ما طرح الكثير من التساؤلات حول لماذا هي مغلقة؟ ولماذا لا تستخدم إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالوضع الإنساني في غزة؟