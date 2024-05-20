قوافل للكشف الطبي وإجراء عمليات في تخصص العيون بمحافظة المنيا

أعلنت جمعية الأورمان توقيع الكشف الطبي على عدد 42,574 مريض عيون، من المرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة

الكشف الطبي على 42 ألف مريض عيون

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى الكشف الطبي على عدد 42,574 مريض واجراء عدد 9734 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلا عن تسليم عدد (5521) نظارة طبية.

توفير دعم للمشروعات الصغيرة

وأشار إلى أن التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأضاف، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض المنيا، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، واجراء عدد 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (172848) نظارة طبية لغير القادرين.