ابنة خالة سمير صبري: شخص لن يتكرر.. علاقته الطيبة بأصدقائه استمرت حتى آخر لحظة

قالت ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان سمير صبري، إنه شخص لن يتكرر، إذ وصفته بـ«الملاك ذو الأخلاق الرفيعة»، موضحة أنها تحمد الله على أنه لم يمرض ولم يدخل المستشفى لفترة طويلة قبل وفاته.

السيسي نقل سمير صبري لمستشفى المعادي

ووجهت «أنسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن عبر فضائية «DMC»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالفنان سمير صبري في مرضه الأخير، موضحًا أن الرئيس اهتم بالفنان الراحل ونقله من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفيات المعادي العسكري، متابعة: «بعد أن كان يعاني من المرض خرج من المستشفى وعاش حياة طبيعية».

وأوضحت أن الفنان الراحل سمير صبري في آخر أيامه كان دائم التواجد مع أصدقائه في منزله، مشيرة إلى أن علاقته الطيبة مع أصدقائه استمرت لآخر ثانية في حياته قبل وفاته.