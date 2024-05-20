أجواء شديدة الحرارة ورياح.. «الأرصاد» تكشف طقس الساعات المقبلة

تشهد البلاد، منذ عدة أيام، طقسًا شديدَ الحرارة على أغلب الأنحاء، تخطت فيه درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ووصلت إلى 44 على بعض المناطق، مع وجود حركات لرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، من شرق البلاد وغربها.

استمرار الطقس الحار

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل خلال الليل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

رياح على بعض المناطق

وتنشط حركة الرياح، غدًا الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى جنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، ويُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا 38 درجة مئوية، وتصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى على القاهرة الكبرى 27 درجة، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة.