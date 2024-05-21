طريقة واحدة تقضي على الفئران تماما.. «السر في الزعتر والشيح»

مع بداية فصل الصيف تنتشر الحشرات في المنازل، خاصةً الفئران، لظهورها الدائم في درجات الحرارة المرتفعة، ما يثير المخاوف لدى ربات البيوت من انتشار الأمراض، والتخريب في أغراض المنزل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على أفراد الأسرة، لكن ما لا تعرفه الكثير منهن أن الحل يكمن في خليط من مواد طبيعية للتخلص من تلك المشكلة نهائيًا.

طريقة للتخلص من الفئران

يمكن التخلص من الفئران عن طريق استخدام مقادير متساوية من أعشاب الريحان والزعتر والشيح ورشة من السكر، لجذب الفئران والتخلص منها، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء:

وإليك مكونات تحضيره:

علبة فارغة.

ريحان.

زعتر.

شيح.

ربع كوب سكر.

ماء.

طريقة تحضيره:

ضعي كمية صغيرة من الماء بمقدار معلقتين في العلبة الفارغة.

ضيفي السكر والزعتر بمقدار متساوي.

ضعي الريحان والشيح بمقدار ملعقة.

اغلقي العلبة باللصق واصنعي ثقبًا بها صغيرًا لرشها على الأرضيات.

كيف أتخلص من الفئران في المنزل؟

وفقًا لموقع «healthline» الطبي، وموقع «family handy man» المختص في شئون المنزل، طريقة أخرى بالمكونات للتخلص من الفئران بسهولة:

المقادير:

الماء.

بيكربونات الصوديوم.

خل.

ريحان.

زعتر.

شيح.

طريقة التخلص:

ضيفي الخل إلى الماء.

ضيفي الشيح والزعتر والريحان.

ضيفي ملعقة بكربونات الصوديوم والخل.

ضعيهم في بخاخة زجاجية.

رشي على الأماكن المتواجد بها ثقوب.

كيف تتخلص من الفئران بدون مبيدات؟

المكونات:

كوب خل تفاح.

كوب ماء.

أوراق النعناع.

شيح.

زعتر.

رشة سكر.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات.

اتركي المكونات لمدة 5 دقائق حتى يتفاعلوا.

ضعيهم في جميع أركان المنزل حتى تتخلصين نهائيًا منه بأسهل الطرق

قدّم موقع «windowworld» العالمي، مجموعة من النصائح للتخلص من الفئران نهائيًا، تتمثل في التالي: