«الصحة» تقدم 4 نصائح خلال أداء مناسك الحج: «لا تهملوا صحتكم»

وجّهت وزارة الصحة والسكان المصرية، مجموعة من النصائح لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، منوهة إلى ضرورة اهتمام الحجاج بصحتهم، وعدم إهمالها في أثناء أداء مناسك الحج.

نصائح للحجاج

وأوضحت الوزارة في بيان، أن من أهم ما يجب على الحجاج اتباعه من إرشادات صحية في أثناء أداء مناسك الحج، الآتي:

- اطلب الرعاية الصحية إذا كنت مصابًا بالحمى، أو السعال، أو ضيق التنفس.

- إذا كنت تعاني من أي أمراض وتحتاج إلى تناول أدوية معينة، فيجب عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.

- البقاء في مكان الإقامة إذا شعرت بأي أعراض مرضية.

- لا تتردد في طلب الاستشارة من البعثة الطبية المصرية، إذا شعرت بأي أعراض مرضية.

ونوهت وزارة الصحة، إلى أنّ فرق البعثة الطبية المصرية للحج، متواجدة في مقرات إقامة الحجاج المصريين؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.