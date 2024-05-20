قبل السفر لأداء الحج.. اعرف الأوراق المطلوبة للحصول على الريال السعودي

يسعى قطاع كبير من المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج للعام الهجري 1445 إلى معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على الريال السعودي من قِبل البنوك، قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء تلك الشعائر.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الخطوات المطلوبة والأوراق للحصول على الريال السعودي من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، وكذا الحد الأقصى الذي يحق للفرد المسافر الحصول عليه قبيل سفره.

طرق الحصول على الريال السعودي من البنوك قبيل السفر

- على المواطن الراغب في الحصول على الريال السعودي أن يمتلك حسابا شخصيا بداخل ذلك البنك.

- يمكن الحساب والتأشيرة الخاصة بالعميل شراء 1000 ريال بحد أقصي.

- يتم الذهاب إلى البنك لشراء الريال السعودي في مدة يومان فقط قبيل السفر.

- تتم طرق شراء الريال السعودي للمسافر من داخل الفروع الخاصة بالبنوك قبيل ذهابه لأداء المناسك.

المستندات المطلوبة

- حدد عدد كبير من البنوك عدة مستندات المطلوبة من جانب الحجاج قبيل ذهابهم للحصول على الريال السعودي، حيث تمثلت بإحضار التأشيرة وجواز السفر وكذا تذكرة الطيران.

- يجب على العميل الذهاب للبنك الذي يملك حسابا شخصيا فيه وعليه تقديم طلب للحصول على الريال السعودي قبل سفره.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20-5-2024، نحو 12:47 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المعلن رسميًا على المنصة الرسمية للبنك بالإنترنت.