عميد «حقوق القاهرة»: فتحي سرور أحد قامات الجامعة

قال الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الحفل يقام تحت رعاية رئيس الجامعة، ويعد وفاء من الجامعة للراحل الدكتور أحمد فتحي سرور الذي يعد قامة من قاماتها، وعلم من أعلامها المتميزين في القانون.

وأضاف «عمرو»، أن «سرور» كان نموذجا متميزا لتفانيه في خدمة العلم والقانون، وإسهاماته البحثية خير دليل على ذلك، موضحا أن الراحل حصل على وسام الطبقة الأولى والفنون 3 مرات، وغيرها من الجوائز المتميزة.