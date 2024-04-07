رئيس وقيادات الوفد يؤدون واجب العزاء في أحمد فتحي سرور

أدى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقدم رئيس الوفد خالص تعازيه للدكتور طارق فتحي سرور، قائلا: كان الراحل قامة قانونية كبيرة وكان أستاذا لي في مجال القانون وأستاذا لأجيال كثيرة في القانون والسياسة.

عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور

وأضاف: «كان الدكتور فتحي سرور رحمه الله مدرسة في كل شيء وصاحب تجارب عريضة وعلامة سواء في القانون أو السياسة خالص عزائي لأسرة الفقيد ولابنه الدكتور طارق والأسرة ومصر بالكامل في رحيله ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة».

وشارك في أداء واجب العزاء من قيادات الوفد؛ الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد، والقيادي الوفدي عصام شيحة وشريف عارف مدير مركز الدراسات السياسية بالوفد.