7 نصائح لإطالة عمر الثلاجة والحفاظ على نظافتها.. اعرف درجة الحرارة المناسبة

الثلاجة واحدة من أهم الأجهزة المنزلية؛ فهي المسؤولة عن حفظ الطعام وحمايته من التلوث، ولذلك يزيد استخدامها ما قد يؤدي إلى إتلافها أو تقليل عمرها الافتراضي؛ لذا ولتجاوز هذه المشكلة وحماية الثلاجة لأطول فترة ممكنة والحفاظ على سلامتها، هناك بعض النصائح التي يجب على ربات البيوت اتباعها.

7 نصائح لإطالة عمر الثلاجة وتنظيفها

وبحسب ما ورد على موقع «consumer reports»، فإن هناك بعض الإرشادات والنصائح التي يجب على ربات البيوت اتباعها في أثناء تعاملهن مع الثلاجة لحمايتها من التلف وإطالة عمرها الافتراضي وأيضًا الحفاظ على نظافتها طوال الوقت، وبالتالي الحفاظ على سلامة الطعام ونظافة المطبخ بالكامل، وتتمثل هذه النصائح والإرشادات في التالي.

1- التنظيف باستمرار:

من المهم تنظيف الثلاجة باستمرار من الداخل والخارج باستخدام الماء والمنظفات المناسبة، مع التأكد من إزالة أي بقايا طعام أو سوائل متسربة حتى لا تتسبب في انبعاث أي روائح كريهة.

2- التنظيم الجيد:

ترتيب الطعام داخل الثلاجة يساعد على نظافتها وأيضًا سرعة الوصول إلى هذه الأطعمة عند الحاجة وبالتالي عدم الاضطرار إلى إبقاء بابها مفتوحًا، كما يجب التأكد من عدم ازدحام الأرفف، وترك مساحة كافية بين العناصر ليتدفق الهواء بسهولة.

حماية الثلاجة من السخونة

3- ضبط درجة الحرارة والحفاظ على التهوية:

من المهم الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة الداخلية بين 3 و4 درجات مئوية، حتى يتم تبريد الأطعمة والمشروبات وحفظها من التلف، وفي الوقت ذاته حماية الثلاجة من السخونة الزائدة، كما يجب التأكد من وجود تهوية كافية حول الثلاجة، وعدم وضعها بالقرب من مصادر الحرارة أو الأجهزة الأخرى.

4- غلق الباب بإحكام:

من المهم لربات البيوت أن يتأكدن من إغلاق باب الثلاجة بإحكام بعد كل استخدام.

5- تجنب الإفراط في التحميل:

من الخطأ وضع كمية كبيرة من الطعام داخل الثلاجة في الوقت نفسه؛ فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتلف الأكل.

فك الثلج المتراكم وإجراء صيانة دورية

6- التخلص من الثلج بانتظام:

من الجيد أيضًا فك الثلج المتراكم على جدران الثلاجة بانتظام؛ فهذا يساعد على تحسين كفاءة التبريد ويقلل من استهلاك الطاقة.

7- الصيانة الدورية:

يعد إجراء صيانة دورية للثلاجة من قبل فني مختص من الأمور المهمة التي يجب الحرص عليها.