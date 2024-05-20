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مصطفى الفقي: فتحي سرور كان يسعد بقضاء حوائج الناس

كتب:

أحمد أبوضيف
08:11 م | الإثنين 20 مايو 2024
الراحل أحمد فتحي سرور

الراحل أحمد فتحي سرور

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق والمفكر السياسي، إن الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، كان له القدرة على التوفيق بين الجانب العلمي والعملي التطبيقي، وأنه يفكر في الأحكام القضائية كأنه يفكر في معادلة رياضية، مشيرا إلى أنه جمع بين كل المميزات في عقل واحد، كالعلم والثقافة والفصاحة.

تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور

أضاف «الفقي» خلال كلمته في حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور، بحضور عدد من قيادات المجتمع المصري، أن الراحل كان من الرجال المخلصين الذين يسعدون بقضاء حوائج الناس بمختلف فئاتهم دون تمييز أو تفرقة بين البشر، وكان الراحل يتميز بالدقة العلمية والصياغة العلمية والقانونية معا، والجميع يفتقد شخصية متميزة للغالية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.