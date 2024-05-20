رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»: حادث «رئيسي» ليس من مصلحة أمريكا وإسرائيل

أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، أنه في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يمكن أن نعتمد على القدر، موضحًا أن فكرة تصعيد الحديث عن نظرية المؤامرة وهناك ترتيب خارجي لأن الملابسات واضحة، وهناك علاقات متوترة بين إيران وأذربيجان ومنطقة حدودية إسرائيل موجودة بها بشكل أو بآخر، وهناك استطلاع أمريكي في المنطقة طوال الوقت، والحديث أيضًا عن الطائرة وإمكاناتها، وكان من الممكن أن تحصل إيران على طائرات روسية على سبيل المثال.

في حال الكشف بأن إسرائيل السبب في الحادث ستدفع الثمن

وأشار «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الحديث الذي يتردد الآن في إسرائيل وأمريكا، أنه ليس من مصلحة الطرفين اختفاء الرئيس الإيراني؛ لأنهم يعولون للحديث عن نظام حكم محافظ وتغير الرئيس لن يغير في المعادلة شيئا، ومن الممكن الحديث عن أن إسرائيل ربما تكون مستنفرة، متابعا: «في حال كشف العملية بأن إسرائيل السبب ستدفع الثمن، وإيران تتحول للهجوم على إسرائيل».

وأوضح أنه لا يعتقد بحجم التجارب في مثل هذه الحوادث سيكشف عن ملابسات هذا الحادث، وسيكون حادثا غامضا في التاريخ، وتاريخ إيران به رئيس تم قتله في حادث ورئيس آخر تم إعدامه، مشددًا على أن المنطقة ملتهبة والحادث حول الاتجاه قليلًا عما يحدث في قطاع غزة.