حقيقة زواج ريم طارق طليقة حسن شاكوش من شاب خارج الوسط الفني

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بزواج ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، من شاب من خارج الوسط الفني.

حقيقة زواج ريم طارق

وتواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب من ريم طارق، الذي نفى تماما ما يتداول بشأن زواج ريم طارق من شاب خارج الوسط الفني، موضحا «شائعات لا صحة لها».

وكان حسن شاكوش وريم طارق، انفصلا عن بعضهما، خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن حدثت العديد من المشاكل، وصلت إلى المحاكم.

أغنية حسن شاكوش الجديدة

وفى سياق آخر، طرح حسن شاكوش، مؤخرا، أغنية جديدة، تحت عنوان «أنا في البلد عضمة»، وذلك بالتعاون مع عمر كمال وحمو بيكا، وحصدت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور، إذ حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».