المحلل السياسي سيد جبيل: العالم لن ينشغل عن غزة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جبيل، إنّ أهم رسالة من المنتظر أن تبعثها جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هى أن زعماء دول عربية سيحضرون بعدما لم يكن متخيلا أن يحضروا جنازة رئيس إيراني.

الجنازة ستكون ظرفًا مناسبًا لحضور الجانب الروسي

وأضاف «جبيل»، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجنازة ستكون ظرفًا مناسبًا جدا للحضور والدعم من الجانب الروسي، رغم كل ما بينهما من اختلافات في ملفات يمكنهما احتواؤها بشكل واضح.

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: «بالنسبة للحديث عن مصرع الرئيس الإيراني، فإن المسألة مبالغ فيها جدا، فالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي رئيس برتبة رئيس وزراء، وليس رئيسا في نظام رئاسي بالغ التأثير».

إيران لم تعرف معنى الهدوء

وواصل: «إيران لم تعرف معنى الهدوء، فقامت الثورة في عام 1979، وأول رئيس جرت تنحيته عن الحكم، والثاني تعرض للاغتيال، والرئيس الحالي وهو المرشد الحالي تعرض لمحاولات اغتيال عدة، وفي عام 1980 تحاربت مع العراق لمدة 8 سنوات والعقوبات لم تتوقف، وبالتالي، فإن حادث المروحية لن يكون قضية كبيرة، والعالم لن ينشغل عن غزة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية».